شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقديم لمدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي 2026 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التقدم لمدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي الجديد 2025,2026، موضحة أنه تم إتاحة التقدم خلال الفترة من الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2024 حتى يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024 وذلك من خلال الرابط الإلكترونى.

https://nes.moe.gov.eg

وأوضحت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية عن أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل لمدارس النيل المصرية للعام الدراسي الجديد 2025,2026، بفروعها (العبور بمدينة العبور - الشروق بمدينة الشروق . الاندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة - أكتوبر بالسادس من أكتوبر - الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد السادات بمدينة السادات - بورسعيد - دمياط الجديدة - المنيا - أسيوط الجديدة - قنا طيبة الجديدة بمحافظة الاقصر - أسوان الجديدة) - (Pre-KG & -KG1-KG2).