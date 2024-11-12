شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: يلزم الحصول على لقاح الأنفلونزا سنويا والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن الحصول على لقاح الأنفلونزا لا يمتد تأثيرة لأكثر من عام وإنما تأثيرة يكون حتى انتهاء فصل الشتاء ويلزم الحصول علية كل موسم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن مخاطر الأنفلونزا تزداد وتصل إلى حد الوفاة وهو ما يتطلب الحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية للحماية من مضاعفاتها ومخاطرها.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : الفئات الأكثر عرضة لـ مخاطر الإنفلونزا تشمل :-



- الأطفال الأقل من 5 سنوات)

- كبار السن من 65 سنة وما فوق

- السيدات الحوامل

- أصحاب الأمراض المزمنة

- مقدمي الخدمات الصحية