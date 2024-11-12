شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج سوق العمل؟ اعرف أبرز المهن التى تشهد نموا بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت دراسة أجرتها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بـ وزارة العمل، أن من أبرز المهن التى تم رصدها فى سوق العمل المصرى، والتى ستشهد نموا فى معدل الطلب فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هى:

- أخصائيو الحوسبة.

- مهندسو الإلكترونيات والاتصالات.

- فنيو هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- مساعدو الكمبيوتر.

- فنيو مراقبة العمليات.

- ممثلو المبيعات الفنية والتجارية.

- مشغلو آلات إدخال وحساب البيانات.

- موظفو خدمات العملاء call centers.

- مشغلو نظم الهاتف .

- عمال تركيب المعدات الإلكترونية والميكانيكيون ومقدمو الخدمات.

- عمال تجميع المعدات الإلكترونية والكهربائية.

وأشارت إلى أن الإصدار الرابع من تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى 2023 ، قد أوضح تراجع 83 مليون وظيفة، وذلك خلال السنوات الخمسة المقبلة، وأن المهن التى ستختفى هى الوظائف الأكثر عرضه للميكنة، وأبرز الوظائف المتوقع اختفاؤها، هى:

- مندوب المبيعات.

- قارئ العدادات الكهربائية.

- خدمة العملاء.

- المحصل المالى.

- الوسيط العقارى.

- اختصاصى التسويق.

- عمال التعبئة للمصانع.

- عامل مد شبكات الهواتف.

- موصل طلبات أو طرود منزلية.

- الوظائف المكتبية (النسخ على الآلة الكاتبة).

- وظائف الاستقبال.

- إدخال البيانات.

- وظائف الصحافة الورقية.

- محرر الصحافة الورقية.

- موظف جوازات فى المطارات.

- العمال غير المهرة.

- البريد.