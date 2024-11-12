شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحيى ذكرى رحيل البابا يوساب الثانى البطريرك 115 غد الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

تحيئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذكرى رحيل البابا يوساب الثانى البطريرك 115 في تاريخ الكنيسة غد الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الجارى، حيث جاء بعده البابا كيرلس السادس.

وكان اسم البابا يوساب الثانى قبل الرهبنة قلدس لبس يوسف، حيث ولد عام 1880 بقرية دير النغاميش بمحافظة سوهاج، وكان حافظاً وترهب فى دير الأنباانطونيوس باسم "إقلاديوس" سنة 1895 م، ورسم قساً فقمصاً سنة 1901 م، وأرسله البابا كيرلس الخامس سنة 1902 م فى بعثة دراسية إلى مدرسةريزاريوس اللاهوتية بأثينا، اليونان، وهناك تألق فى العلوم الالهوتية وبرع فى إتقان اللغتان اليونانية والفرنسية وفور عودته عيَّن وكيلًا لأوقاف دير الأنباانطونيوس بالقاهرة، ثم رئيسا لدير يافا في فلسطين سنة 1907م وفى سنة 1912م اختير رئيسا للأديرة القبطية بالقدس وسائر بلاد فلسطين وفى ديسمبر سنة 1920م رسم مطران على جرجا باسم الأنبا يوساب على يد البابا كيرلس الخامس وفى سنة 1929 م واصطحبه البابا يوأنس البطريرك الـ 113 فى رحلته إلىإثيوبيا، ثم انتدبه سنة 1930 م للقيام بتتويج الإمبراطور هيلاسلاسي امبراطور اثيوبيا.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة أنه بعد رحيل البابا يؤانس فى سنة 1942 م اختير الأنبا يوساب بإجماع المجمع المقدس والمجلس الملى ليكون قائم مقام منصببطريرك فى 26 مايو 1946 م باسم البابا يوساب الثانى، وفى أثناء حبريته قام بحل مشكلة دير السلطان بعد محاولة الأحباش الإستيلاء علية، ورسم أساقفةلهم كما كان معتاد وقام أيضا برسامة الأنبا باسيليوس كأول مطران لأثيوبيا يحمل الجنسية الإثيوبية أما بالنسبة لجنوب أفريقيا ونيجريا ُرسم القمص أيوبالأنبا بيشوي أسقفًا باسم الأنبا مرقس ليكون أول بطريرك يخرج بالكنيسة خارج نطاق البلاد كما قام بتقسيم السودان إلى إيبارشيتين ورسم أسقفين عليهمانظرا لإتساع الخدمة هناك.