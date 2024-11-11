شكرا لقرائتكم خبر عن القمة العربية الإسلامية تدعو لإصدار أوامر اعتقال دولية بحق مسئولي الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت القمة العربية الإسلامية، التي انعقدت اليوم الاثنين في الرياض، المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة ضد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية.

وأدانت إقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية وغير الشرعية، بما فيها ما يسمى قانون سحب الحصانة الممنوحة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وعدم السماح لها بالعمل في الأراضي الفلسطينية.

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.