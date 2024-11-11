شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تهنئى جمهورية بولندا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

قدمت وزارة الخارجية التهنئة إلى جمهورية بولندا، حكومة وشعباً، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وكتب المتحدث باسم الخارجية على موقع إكس: "نتطلع دومًا لتعزيز أواصر الصداقة المميزة وروابط التعاون الوثيقة بين مصر وبولندا".



وعيد الاستقلال الوطني البولندي، هو عيد وطني ويوم عطلة في بولندا، يحتفل فيه في 11 نوفمبر من كل عام، لإحياء ذكر استعادة بولندا لاستقلالها عام 1918، واعتمد رسمياً كعطلة في 23 أبريل 1937.