شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر سماحة الإسلام والوعي المجتمعى بـ4 محافظات حدودية الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف، الأربعاء المقبل، قوافل دعوية، للمناطق الحدودية في مديريات الأوقاف بمحافظات: "البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، وجنوب سيناء"، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتستمر حتى الجمعة 22 نوفمبر 2024.

تأتي هذه القوافل الدعوية في إطار جهود وزارة الأوقاف المُستمرة لإيقاظ الوعي المجتمعي وتعزيز قيمة بناء الإنسان، وتنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الجديدة في المحور الثالث «بناء الإنسان»، وتفعيلاً للمبادرة الرئاسية: «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وتهدف هذه القوافل إلى نشر القيم الدينية الصحيحة وتوضيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم التوعية الدينية اللازمة للمجتمع، وتعزيزًا للتعايش والسلام المجتمعي.

ويشارك في قوافل البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، نخبة من الأئمة والخطباء، منهم: الشيخ شوقي ظهري محمد أيوب الذي يخطب في مسجد نور الإيمان بعزبة علي قلولاب في الشلاتين، كما يعمل الشيخ مرتضى عبد العزيز على محمود في مسجد أبرق بقرية أبرق في الشلاتين، ويؤدي الشيخ عبد الناصر شحات محمد أحمد دوره في مسجد التقوى بأبو رماد في حلايب.

وتسهم مديرية أوقاف مطروح أيضًا في القوافل المتجهة إلى السلوم وبراني والنجيلة، ويشارك فيها مجموعة من الأئمة المتميزين لنشر الدعوة وتقديم العظات، من بينهم الشيخ صلاح علي محمد بدر إمام مسجد الكبير في السلوم، والشيخ عبد الله نوح شعبان خلف الله إمام مسجد الكبير في براني، والشيخ علاء عبد التواب علي حسان إمام مسجد الفاروق في النجيلة، حيث يسهمون جميعًا في تعزيز التوعية الدينية الصحيحة في هذه المناطق.

كما تتوجه قافلة دعوية إلى منطقة بلاط ضمن مديرية أوقاف الوادي الجديد، ويشارك فيها الشيخ محمد أحمد حواش، عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، لإلقاء خطبته في مسجد الكبير ببلاط، وينضم إليه الشيخ أحمد سيد حادي سعيد في مسجد الشرقي، وكذلك الشيخ زين حسن عقيلي سيد في مسجد النخيل، مما يعزز من نشر رسالة الاعتدال والوسطية في هذه المناطق البعيدة.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ، يشارك في القوافل الدعوي أئمة وخطباء من الأوقاف، منهم: الشيخ محمود حسن محمد أحمد، مدير إدارة المواهب، في مسجد الشهداء، والشيخ عبدالله أحمد عبد الراضي، عضو مكتب الاتصال السياسي، في مسجد الرحمن، إضافة إلى الشيخ أحمد عشماوي زيدان عشماوي في مسجد السلام، بما يحقق رسالة الوزارة في ترسيخ القيم السمحة في المجتمع.