شكرا لقرائتكم خبر عن 3243 شهيدا و14134 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الأحد أسفرت عن 54 شهيدا و56 جريحا".

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم الأحد 3243 شهيدا و 14134 جريحا.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على السكسكية قضاء صيدا أدت في حصيلة أولية إلى سقوط سبعة شهداء وإصابة سبعة آخرين بجروح.