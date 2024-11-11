شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يزوران عددا من الشركات الصينية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، اليوم، جولة تفقدية لعدد من الشركات الصينية، وكانت البداية بزيارة إحدى الشركات العاملة فى مجال الصناعات الكهربائية وإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك فى مستهل زياراتها لمقاطعة سيتشوان الصينية بناءً على دعوة رسمية من الحكومة.

وخلال زيارة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر لمقر الشركة تم التعرف من المسئولين على مجالات عمل الشركة التى تأسست عام 1958 وتعد اليوم أكبر الشركات العالمية المنتجة لمعدات ومحطات توليد وإنتاج الكهرباء - حيث توفر حوالى 40% من المعدات المستخدمة حول العالم وتولد الطاقة من المياه والرياح والشمس والطاقة النووية- فضلاً عن إعادة تدوير المخلفات من خلال تخزين غاز الميثان والكربون و تحويلها لطاقة متجددة.

كما أشار مسئولى الشركة خلال لقائهم بالدكتورة منال عوض والمهندس عبد المطلب عمارة إلى أن الشركة تعمل فى تحقيق الترابط بين دول الحزام والطريق وتوفير تكنولوجيا صديقة للبيئة تستغل الموارد الطبيعية وتوفير سبل التحكم فيها واستخدامها.

وعرض عدد من قيادات الشركة إنجازاتها فى مجال تكنولوجيا إنتاج الطاقة حيث تعمل فى كافة أنحاء العالم بداية من التصميم والتصنيع والمساعدة فى التشغيل - حيث يتم تصميم المولدات حسب الموارد المتاحة من الطاقة الشمسية أو الرياح .

وأشار مسئولى الشركة إلى وجود مقر لها فى مصر ولها عدد من المشروعات وتوفر معدات معالجة البترول والغاز الطبيعى فى المنطقة الصناعية لقناة السويس ، كما تعمل مع عدد من الشركات المصرية ومن ضمنهم شركة المقاولون العرب فى مشروع إنتاج الطاقة الكهرومائية فى دولة تنزانيا .

وخلال الزيارة أعرب مسؤولى الشركة عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة فى إقامة مصنع مشترك .

ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض بالشكر لمسئولى الشركة، معربه عن اهتمام الدولة المصرية بتوفير الطاقة النظيفة والمتجددة وتطلعها لتعزيز التعاون مع الشركة فى عدد من مشروعات إنتاج الطاقة فى المحافظات المصرية فى إطار تحقيق مستهدفات التنمية المحلية المتكاملة .

وأهدت وزيرة التنمية المحلية هدية من المنتجات التراثية المصرية لمسئولى الشركة، كما أعربت د. منال عوض عن شكرها لما قدمته الشركة من إنجازات فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة .

وعقب ذلك توجهت الدكتورة منال عوض والمهندس عبدالمطلب عمارة إلى مقر إحدى الشركات المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية ، والتى لديها أكبر مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية المحلية فى مقاطعة سيتشوان وتم إنشاؤه عام 2020 بإنتاج 30 ألف سيارة فى السنة ، وأشار مسئولى الشركة خلال جولة الوزيرة والمحافظ بمصنع الشركة أن السيارات التى يتم إنتاجها تتمتع بأحدث المواصفات والتكنولوجيا العالمية ومزودة بأنظمة أمان متطورة ووسائل رفاهية متعددة ، كما يتم العمل داخل المصنع بصورة مميكنة بالكامل ويبلغ عدد العاملين 100 عامل فقط ، كما تم الإشارة إلى وجود تعاون بين الشركة مع شركة النصر للسيارات فى مصر لإنتاج السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة فى إطار توجه الحكومة نحو السيارات صديقة البيئة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية .

كما قامت وزير التنمية المحلية و محافظ الأقصر بزيارة إلى مقر إحدى الشركات الصينية المتخصصة فى إنتاج الأعلاف وتربية الدواجن وتصنيع المنتجات الغذائية والكيماوية الحافظة والابتكارات الحديثة فى الزراعة والتى بدأت عملها فى مصر منذ عام 2011 باستثمارات تصل إلى 90 مليون دولار ولديها 5 مصانع بالقاهرة ، وعرض مسئولى الشركة جانباً من تاريخها ومجالات عملها المتعددة حيث تم إنشاءها عام 1982 ويوجد لديها 36 فرع دولى وتصنف من أقوى 500 شركة على مستوى العالم فى تصنيف Forbes top 500 .

وأعرب مسئولى الشركة عن تطلعهم إلى زيادة استثماراتها فى مصر خلال الفترة القادمة فى إنتاج الأعلاف وكذا المزارع السمكية ، وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر للحكومة والشعب المصرى على دعمهم المستمر لاستثمارات الشركة .

وأشارت الشركة إلى اهتمامها خلال عملها بملف المساهمة المجتمعية وتدريب الكوادر وتوظيف المواطنين الموجودين بالمناطق الريفية .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية الدعوة لرئيس مجلس إدارة الشركة لزيارة مصر لاستكمال ملف الاستثمار والنظر فى المناطق الصناعية بالمحافظات .

جدير بالذكر أن زيارة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر بمقاطعة سيتشوان للمشاركة فى مؤتمر " التعاون والتنمية الدولى لمدن الصداقة " بحضور تمثيل حكومى من أكثر من 100 دولة حول العالم .



جانب من الجولة



وزيرة التنمية المحلية خلال الجولة



وزيرة التنمية المحلية خلال الجولة