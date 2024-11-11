شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك بمطار برج العرب الدولى تضبط محاولة تهريب أجهزة التنصت والتجسس والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة وليد عيسى مدير ادارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس بالمخالفة لقرار نائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ومنشور استيراد رقم 2 لسنة 2017 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من مطار جدة علي رحلة طيران اير كايرو، اشتبه حسن خفاجة رئيس الوردية في الراكب م.ا.م مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير امتعته على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة خالد منير بدر رئيس قسم الفحص وأحمد محمد سعيد و جرجس ثابت مأموري الفحص وشريف حسن مدير إدارة الفحص بالاشعة أفادوا بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة .

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من محمود عبد الناصر وأحمد حسني وأسماء عدلي مأموري الحركة بحضور حازم عطا الله رئيس قسم الامن الجمركي وهلال الغزالي مدير تعريفة بمكافحة التهريب الجمركي فتبين وجود عدد ١٣٩ جهاز أسود اللون من لدائن بحجم كارت الدفع الالكتروني مزود بمدخل شحن و مدخل لشريحة هاتف محمول sim يشتبه أن يكون جهاز تنصت وتجسس .

وبلغت قيمة المضبوطات ٢٠٨ ألف و٥٠٠ جنيه .

وتقدر التعويضات المستحقة بحوالى ٤١٧ ألف جنيه

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2024 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .