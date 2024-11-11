شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يعين أحمد مصطفى رئيسا لهيئة المستشفيات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان قرار رقم (458) لسنة 2024 بتعيين الدكتور أحمد محمد مصطفى، استشارى متفرغ الأنف والأذن والحنجرة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة.