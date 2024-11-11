شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشيد بدور البرامج الوقائية في مكافحة تعاطى المخدرات وعلاج مرضى الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة: " أتشرف بالمشاركة فى إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان "2024-ـ2028" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، والذى يولى اهتماماً كبيراً ومتواصلاً بمكافحة الإدمان والتعاطى وفق خطة وطنية متكاملة تعاوناً بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الداخلية وبالتنسيق مع 12 وزارة، والتى من ضمنها وزارة الشباب والرياضة والمنوطة بالتفاعل مع اكثر من 67٪؜ من سكان مصر وهم الشباب".

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وكافة الجهات المعنية بذل جهود نوعية ووضع خطط استباقية نحو تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، منوهاً إلى التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى ووزارة التضامن الاجتماعى فى الوقاية والتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطى بين أوساط الشباب خلال السنوات الماضية، فى ضوء برنامج عملها وخطتها، وتماشياً مع الخطة الوطنية السابقة لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطى والإدمان"، وكذا تقارير الامم المتحدة الصادرة عن المواد المخدرة والتوصيات والتقديرات المرتبطة بها.



جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان "2024_2028" تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى وممثلى الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

أكد وزير الشباب على سعى وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز دور الشباب فى بناء مجتمع صحى خالٍ من المخدرات، وملتزمة بتوفير كافة السبل لدعم المبادرات الرامية لمواجهة هذه القضية، مع التأكيد على دور التوعية فى الحد من ظاهرة الإدمان، وضرورة نشر المعلومات الصحيحة حول مخاطر التعاطى وتأثيره على الفرد والمجتمع.

وأضاف وزير الشباب والرياضة إلى التعاون بين الوزارة والصندوق فى العديد من الفعاليات ومعسكرات التدريب والتوعية، والتى استهدفت تأهيل المتطوعين للتوعية وخاصة من خلال المحتوى الرقمى بالأندية ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، والتى من بينها حملات توعية بمخاطر الإدمان ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وجلسات بالأندية الثقافية بمراكز الشباب وبالجامعات، وكذا الدورات ومعسكرات التنمية الرياضية لمواجهة الادمان، وفعاليات متعددة آخرها فى شهر نوفمبر "معسكر تأهيل 1000 كادر شبابى لمكافحة الإدمان والتعاطي، تحت شعار (قوتنا فى شبابنا) بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، والذى شهد إطلاق اندية "وقاية" كأول نادى للتوعية بمخاطر الأدمان والمخدرات بمراكز الشباب، مهنأً الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعى على انضمام 1000 متطوع جديد لرابطة المتطوعين لصندوق مكافحة الإدمان، ليصل إجمالى عدد المتطوعين إلى 34 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى مواصلة جهود الوزارة فى التعاون مع صندوق مكافحة الادمان فى إطلاق حملات التوعية بمخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الصحة والحياة الاجتماعية والمهنية، وتخصيص جلسات وورش عمل فى كافة الأنشطة الشبابية المجمعه ومن بينها قطار الشباب ومشروع اعرف بلدك بمختلف المحافظات، وتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية التى تساعد الشباب على استثمار أوقاتهم بطرق إيجابية، والابتعاد عن البيئة التى قد تقودهم إلى الإدمان، وكذا التعاون مع الصندوق فى تنفيذ العرض المسرحى "سيل" بمراكز الشباب والمنشآت الشبابية التابعة للوزارة للتوعية بمخاطر الإدمان، وكذا التعاون مع الصندوق فى إطار التنمية الرياضية.

وأشاد "صبحي" بدور البرامج الوقائية التوعوية فى خفض الطلب على المخدرات ودور خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي(الخط الساخن)، ونجاح تجربة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى برئاسة وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى فى خفض الطلب على المخدرات وتنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات، ومبادرات الكشف المبكر عن المخدرات، ودور الحملات الإعلانية فى التوعية بهذه القضية.



وفى ختام كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى على أن وزارة الشباب والرياضة على أتم الاستعداد للتعاون وفقاً للأدوار المنوطة بها فى مضمون "الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطى والإدمان "2024-ـ2028".