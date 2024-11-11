شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: التوعية بمخاطر تعاطى المخدرات والأدمان على رأس أولويات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف أن حدث إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والمخدرات 2024-2028 تحت رعاية رئيس الجمهورية فى غاية فى الأهمية، حيث إن إلى رؤية الأوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مع هذه الاستراتيجية يأتى بهدف حماية العقل البشرى الذى كرمه الله وخلقه لإعمار الكون، حيث إن مخاطر الإدمان لا تقتصر على تدمير العقل البشرى بل يمتد لتدمير الصحة وتدمير الإنسان والاضرار بالوطن والدول.



جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان "2024_2028" تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وممثلى الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ

وأشار إلى عزم الوزارة خلال الفتره القادمة على وضع التوعيه بمخاطر الادمان على رأس اولويات الوزارة والتأكيد على أن الحشيش إدمان، مؤكدا على اهمية الدمج للمتعافين من الادمان فى المجتمع كافراد نافعين فى المجتمع مره أخرى.