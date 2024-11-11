شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس النيل المصرية تعلن سن وشروط التقدم لرياض الأطفال للعام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وحدة مدارس النيل المصرية الدولية شروط الالتحاق بمدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، منها ألا يزيد سن الطالب المتقدم للصف الأول برياض الأطفال عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما في الأول من أكتوبر للعام الدراسي 2025-2026.

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم لمرحلة Pre-KG عن 3 سنوات و 11 شهرا و 29 يوما في الأول من أكتوبر للعام الدراسي 2025,2026

- أن يكون أحد الوالدين على الأقل حاصلاً على مؤهل جامعي عالي (بكالوريوس أو ليسانس على الأقل مع تقديم ما يثبت حصوله على هذا المؤهل)، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونا ويجب تقديم ما يثبت الوصاية القانونية على الطفل.

- لا بد أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة التي تغطي المهارات الآتية: مهارات الرياضيات المعرفة المعلومات العامة المهارات الحركية مهارات التفكير)، كما أنه يجب عليه أن يجتاز اختبارات السلوك مع المظهر الشخصي.

- في حالة تساوى درجة اختبار القبول يكون السن شرطا تفضيليا بحيث يؤخذ الأكبر سنا.

- يتم إبلاغ أولياء أمور الطلبة المقبولين فقط ويقوم ولى الأمر بالسؤال عن موقف نجله أو كريمته في حاله القبول من عدمه.

- لابد من حضور الوالدين أو الوصي القانوني علي الطفل المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم وجود الأبوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري بالتقدم إلى مدارس النيل المصرية الدولية أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولي الأمر أو ما يفيد بالولاية التعليمية للطفل.

- مقابلة الوالدين أو الوصي القانوني، ويتم من خلال المقابلة معرفة مدى ملائمة الاستراتيجيات التربوية التي تتبعها مدارس النيل، ومدى ملاءمته لقناعات ومعلومات ولي الأمر لضمان حسن التعاون.

- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والاقرارات التى تحددها وتقرها إدارة مدارس النيل المصرية الدولية، بما يكفل الالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها إدارة المدارس، مع الالتزام بكافة قواعد وشروط القبول.

وطالبت وحدة مدارس النيل المصرية الدولية أولياء الأمور بالتأكد من كافة البيانات والمستندات المقدمة؛ لأنه في حال اكتشاف أي بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطفل يحق لإدارة المدارس فصل الطالب من مدارس النيل المصرية الدولية فور اكتشافها في أي عام دراسي، وليس لولي الأمر الحق في أي مطالبات أو تعويض.

وحددت وحدة مدارس النيل المصرية الدولية المستندات المطلوبة حال قبول الطالب بالمدرسة على ولى الأمر التقدم بالمستندات التالية:

الاستمارة الالكترونية (مطبوعة بعد استيفائها من الموقع الرسمي للتقديم. عدد 8 صور شخصية حديثة للطفل.

أصل شهادة الميلاد للطالب (الكترونية).

أصل أو صورة معتمدة من مؤهل الأب أو مؤهل الأم مالم يكن المؤهل مثبتا في بطاقة الرقم القومي وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر مع تقديم الأصل للاطلاع عليها عند التقديم. الإدارة شئون الطلبة بكل مدرسة طلب المستندات التي تراها مؤيدة لقبول الطفل الطالب سواء تقديم جديد أو تحويل.

الجدير بالذكر أنه أعلنت وحدة مدارس النيل المصرية الدولية عن فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل للمدارس بالمراحل الآتية:

(Pre-KG & KG1-KG2)



وتعلن إدارة مدارس النيل المصرية الدولية عن فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل المدارس النيل المصرية بفروعها (العبور بمدينة العبور - الشروق بمدينة الشروق . الاندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة - أكتوبر بالسادس من أكتوبر - الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد السادات بمدينة السادات - بورسعيد - دمياط الجديدة - المنيا - أسيوط الجديدة - قنا طيبة الجديدة بمحافظة الاقصر - أسوان الجديدة)

(Pre-KG & -KG1-KG2)

ويتم التقدم إلكترونيا وذلك في الفترة من اليوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2024 حتى يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024.

وتهيب بأولياء الأمور بتسجيل كافة البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.



