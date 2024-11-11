شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المالديف: ما تقوم به إسرائيل فى قطاع غزة إبادة جماعية ويجب وقفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر رئيس المالديف، محمد مُعِزُّ، الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسقطت عشرات الآلاف من أرواح الفلسطينيين، واصفا ما يحدث بالإبادة الجماعية.

أضاف خلال أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض، أن المجتمع الدولي لابد أن يبدأ بالدعم ماليا وسياسيا وكل خطوة للعمل في قطاع غزة، كما دعا مجلس الأمن لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وتابع رئيس المالديف، أن معاناة الشعب الفلسطيني جرح في قلب الأمة العربية والإسلامية، ويجب أن تكون قمة الرياض نقطة التحول وتحقيق العدالة حيال الشعب الفلسطيني.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.