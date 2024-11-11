شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط منشأة تنتج لانشون وسجق وبرجر من جلود وعظام الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة.

وفى ذلك الإطار، وجهت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين وبالتعاون مع حي الوراق عدد من حملات الضبط والمتابعة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.

واطلع المحافظ، على جهود الحملات، التي أسفرت عن ضبط أحد المنشآت غير المرخصة بحي الوراق تقوم بإنتاج مصنعات اللحوم "البرجر، السجق، اللانشون" باستخدام جلود وعظام وأجنحة الدواجن، في ضربة جديدة توجهها الأجهزة التموينية للمنشآت المخالفة التي تتلاعب بصحة وسلامة المواطنين.

وقالت المحافظة في بيان لها، إنه تم ضبط كمية مقدارها 5 أطنان من جلود وعظام ودهون الدواجن، وكذلك كميات من المنتج النهائي، وتم غلق وتشميع المنشأة والثلاجة بمحتوياتها، كما تم التحفظ ومصادرة المعدات المستخدمة فى التصنيع من مفارم واجهزة تصنيع وموازين وغيرها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاءت الحملة برئاسة السيد بلاسى مدير مديرية التموين بالجيزة، واللواء أحمد السكرى رئيس حى الوراق، ومحى إسماعيل مدير الرقابة المركزية، وأحمد البرج مدير تموين الوراق.



عظام الدواجن



جلود وعظام الدواجن



المضبوطات