شكرا لقرائتكم خبر عن قمة عربية إسلامية غير عادية بعد قليل لبحث جهود وقف العدوان على غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ بعد قليل، قمة عربية إسلامية غير عادية،فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث جهود وقف العدوان على غزة ولبنان.

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.