شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسرائيل: مستعدون لإنهاء الحرب فى غزة عندما تتحقق أهدافنا والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، مستعدون لإنهاء الحرب في غزة عندما تتحقق أهدافنا، وهناك تقدم بمحادثات وقف إطلاق النار في لبنان"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: لا قرار بعد بشأن ضم مناطق في الضفة الغربية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.