شكرا لقرائتكم خبر عن تكرر 4533 مرة.. أشهر ناخب فى مصر من قاعدة بيانات الناخبين بالوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

كشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن أشهر ناخب في جمهورية مصر العربية بقاعدة بيانات الناخبين لدي الهيئة في عام 2024، وهو اسم محمد علي محمد علي، حيث تكرر هذا الاسم بقاعدة بيانات الناخبين 4533 مرة، مشيرا إلي أن بطاقة الرقم القومي الحديثة استطاعت من خلال الرقم القومي لها تمييز كل هذه الأسماء وتحديد الدوائر الخاصة بها وتسهيل عملية التصويت علي عكس البطاقة الوردية القديمة.

جاء ذلك خلال ندوة محاكاة الانتخابات والتصويت، التي نظمها الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بقيادة المستشار أحمد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، ومشاركة المستشار شادي رياض نائب رئيس الجهاز التنفيذي، ويعمل بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف، واللواء دكتور أحمد إبراهيم نائب مدير الجهاز التنفيذي، وممثلي مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والإدارة التعليمية ببنها، لطلاب المدارس بمدرسة مصطفي كامل الرسمية المتميزة ببنها.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة نظمت وأدارت الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية التي تميزت بالنزاهة والشفافية وذلك منذ إنشائها عام 2017، كما ساهمت الهيئة في تعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، وعملت الهيئة علي تطوير ورفع كفاءة وفاعلية عملها علي مدار الاستحقاقات الانتخابية المتتالية.

وأوضح أن الهيئة نظمندت وأشرفت وأدارت الانتخابات الرئاسية 2018، ثم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019، وكذلك انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في 2020، والانتخابات الرئاسية 2024، وتستعد لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025.















