شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا بشأن جدرى القرود فى 22 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية في بيان اليوم، الاثنين، إنها ستعقد اجتماعا للجنة الطوارئ التابعة لها الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان جدرى القرود لا يزال يمثل أزمة صحية عالمية .

وفي أغسطس، صنفت منظمة الصحة العالمية جدرى القرود الذي يواصل انتشاره في أفريقيا باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وهو ما يمثل أعلى درجات التأهب، وجاء ذلك في أعقاب انتشار سلالة جديدة من الفيروس، في أجزاء من القارة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير صدر اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة المؤكدة والمشتبه بها في أفريقيا بلغ 46794 حالة هذا العام حتى الثالث من نوفمبر، بما في ذلك 1081 حالة وفاة، مضيفة، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الدولة الأكثر تضررا، تليها بوروندي وأوغندا.

يمكن أن ينتشر جدري القرود من خلال الاتصال الوثيق، وعادة ما يكون خفيفًا، وفي حالات نادرة يكون مميتًا، ويسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا وإصابات مليئة بالصديد على الجسم، وتم تخصيص جرعات أولية من اللقاح هذا الشهر للدول الأفريقية التسع الأكثر تضررًا.