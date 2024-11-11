شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد ضوابط ومواصفات امتحان شهر نوفمبر لأولى وثانية ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن ضوابط وإجراءات ومواصفة امتحان شهر نوفمبر 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، موضحة أنه يتعين على كل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بكل إدارة.

وأوضحت الوزارة بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي العام المدارس الرسمي، والرسمي لغات، والخاص والخدمات، يتم امتحانهم ورقيا طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاث نماذج امتحانيه تسلم الإدارة المدرسة تصوير الامتحانات مسئولية الإدارة التعليمية ).

وتابعت الوزارة : بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، قالت الوزارة، تعقد امتحانات الكترونية وفق المواصفات الفنية للامتحان ، على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% وأسئلة مقاليه قصيرة Short Essay بنسبة 15% على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر طلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقية الامتحانية الخاصة بكل إعاقة.

وشددت الوزارة، على أنه في حالة حدوث أي مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقياً لهذه المادة في ذات موعد الامتحان، أما الطلاب المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الانترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت ( الخاص - الخدمات ( أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت ) كسر - سرق، يتم امتحانهم ورقياً على أن يكون الامتحان الورقي هو ذات الامتحان الإلكتروني.