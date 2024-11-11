شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن انتهاء انتخابات اتحاد طلاب المدارس للعام الدراسي 2025 والان مع تفاصيل الخبر

هنأت الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والمكلفة بأعمال الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية مسئولى الاتحادات الطلابية بجميع المديريات التعليمية بمناسبة الانتهاء من العرس الديمقراطي والانتخابى للاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2025/2024، حيث شهدت الفترة الماضية انتخاب الاتحادات الطلابية على مستوى المدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للأنشطة الطلابية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ خطة الوزارة نحو تطوير منظومة التعليم داخل المدارس بجميع مراحلها ، ومن خلال المتابعات الفنية لجميع المدارس ونتائجها، يتعين على المدرس المشرف لكل مادة داخل المدرسة تنفيذ ما ورد بالقرارات الوزارية 136 -137 - 138 لسنة 2024 من أعمال فنية تخص المعلمين ومتابعتها بكل دقة .

و يتم التنبيه المشدد على مديري المدارس بمتابعة آليات المنظومة التعليمية وما تشمله من كراسات الحصة والواجبات المنزلية وتنفيذ التقييمات الأسبوعية وكذلك الاختبارات الشهرية ومتابعة عمليات التصحيح والرصد الفوري وعدم كتابة كلمة (نظر) بالكراسات التي تخصص لها درجات ، وإعطاء الدرجة داخل الكراسة بالإضافة إلى المهام الأخرى الموكل بها مدير المدرسة .



انتخابات اتحاد طلاب المدارس للعام الدراسي 2025



انتخابات اتحاد طلاب المدارس