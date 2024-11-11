شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: تفعيل التعاون الإقليمى مع دول أفريقيا فى مجال الأدوية واللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إنها تواصل جهودها الرائدة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الرقابة على الأدوية واللقاحات، بما يسهم في تحسين جودة وسلامة الأدوية في القارة السمراء.

وتابعت الهيئة في بيان لها : اختتمت مركز التدريب بالهيئة مؤخرًا برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لعدد من الدول الإفريقية في منطقة شرق إفريقيا، ركز على تعزيز مهارات المشاركين في مجالات الاختبارات المعملية والإفراج عن التشغيلات، ضمن إطار التعاون المستمر مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وأكد الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن "التعاون الإفريقي في مجال الأدوية واللقاحات هو محور أساسي في استراتيجية الهيئة لتعزيز الأمن الصحي في القارة. نحن نؤمن أن مصر، بما تمتلكه من خبرات وقدرات تنظيمية، قادرة على القيام بدور محوري في هذا المجال، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لجميع دول القارة السمراء".

وتتمتع هيئة الدواء المصرية بمكانة مرموقة كمركز تميز إقليمي في مجال التنظيمي للأدوية واللقاحات في وظائف الإفراج عن التشغيلات والاختبارات المعملية، حيث تسهم بشكل فاعل في تطوير الأنظمة الدوائية في إفريقيا بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتلتزم الهيئة بدعم وتعزيز قدرات دول القارة في تحسين النظم الدوائية، بما يضمن حماية صحة المواطنين ويحسن جودة الأدوية المتاحة في الأسواق الإفريقية.

ووفقا للبيان تم تصميم البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز التطوير المهني المستمر بهيئة الدواء المصرية* ليشمل مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تهم الجهات الرقابية في الدول الإفريقية، على رأسها أسس الاختبارات المعملية، وآليات الإفراج عن التشغيلات بما يضمن أن تكون الأدوية *واللقاحات* الموردة للمجتمعات الإفريقية آمنة وفعالة، كما تم تناول موضوعات متقدمة في المعايير المتبعة من خلال جلسات تفاعلية ومحاكاة عملية لضمان الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة.

وجاءت هذه الدورة التدريبية في إطار التعاون المستمر بين هيئة الدواء المصرية ووكالة التنمية الإفريقية، التي تعترف *بهيئة الدواء المصرية* كمركز تميز إقليمي في بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الأدوية واللقاحات، كما شارك في البرنامج عدد من المتخصصين والمسؤولين الحكوميين في مجال اللقاحات والتحصين وإدارة سلسلة التوريد الصحية من دول مثل تنزانيا وأوغندا وجنوب السودان وبوروندي ورواندا وكينيا والصومال، الذين أعربوا عن تقديرهم لمستوى التدريب والتقنيات الحديثة التي تم تناولها.



جانب من الدورة التدريبية



يعد هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية أوسع تسعى هيئة الدواء المصرية من خلالها إلى تعزيز دورها كحلقة وصل بين الدول الإفريقية في قطاع الأدوية واللقاحات، وتوطيد علاقاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالصحة والدواء، وتحرص الهيئة على إرساء شراكات طويلة الأمد مع دول القارة لتبادل الخبرات، وتطوير نظم الرقابة والإشراف على الأدوية بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية.

وتستمر هيئة الدواء المصرية في تعزيز مكانتها كأحد أبرز المراكز الإقليمية لتطوير الشؤون التنظيمية في إفريقيا، وتؤكد على التزامها المستمر بتوفير كافة السبل لدعم الدول الإفريقية في مجال الرقابة على الأدوية، بما يضمن توفير أدوية آمنة وفعالة لمواطني القارة، ويعزز من قدرة أنظمتها الصحية على مواجهة التحديات المختلفة.