شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جولة مفاجئة.. مدير تعليم الجيزة يستبعد مدير مدرسة لتقصيره فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

استبعد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة - مدير المديرية، مدير مدرسة برطس الإعدادية، لتقصيره في العمل وعدم انضباط المدرسة.

وكلف مدير المرحلة الإعدادية بالإدارة بالتواجد بمدرسة برطس الإعدادية وعمل تقرير يومي للعرض على مدير المديرية، موجهًا بتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري والمتابعة لعمل تقرير بذلك.

ووجه بتشكيل لجنة من التعليم الفنى بالديوان العام للمدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين بإدارة أوسيم التعليمية ونزول لجنة لإعادة انضباط المدرسة.

جاء ذلك، خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم، في جولة مفاجئة، انتظام سير العملية التعليمية بإدارات (منشأة القناطر، وأوسيم، والشيخ زايد) التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

وشهدت جولة وكيل الوزارة، تفقد مدارس (منشأة القناطر الابتدائية بنين، والمروة للتعليم الأساسي، والمناشي الجديدة للتعليم الأساسي) بإدارة منشأة القناطر التعليمية، ومدرستي (برطس الإعدادية بنين، والثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين) بإدارة أوسيم التعليمية، ومدرسة الشهيد الرائد كريم فرحات للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية.

وحضر وكيل الوزارة، طابور الصباح بمدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين، وتابع الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي فى القراءة والكتابة، ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، والكثافات الطلابية داخل الفصول وحصة التربية الرياضية.

ونبه على ضرورة تقليل الكثافات داخل الفصول عن 49 طالب وطالبة، واستمرار النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومى حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وشدد على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين ونزول لجان متابعات يوميًا، وتفعيل الإشراف اليومي وخاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم.

ونبه على عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة، وضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، وتصحيح التقييمات يوميًا، وعمل كشف للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم، وإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم وتطبيق اللائحة.



دير تعليم الجيزة يتفقد الفصول الدراسية



مدير تعليم الجيزة في جولة بالمدارس



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية



مدير تعليم الجيزة يتابع مستوى الطلاب في المدارس