شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: نجاح المفاوضات وصرف حافز الإنتاج الربع سنوي 40% بشركة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مديرية العمل بمحافظة الجيزة فى إجراء عمليات مفاوضة وتسوية ودية مع مسئولي شركة لـ صناعة الأدوية، من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، والتى يعمل بها 1700 عامل، وفض الوقفة الاحتجاجية لعدد من العمال، بعد تحقيق المطالب العمالية المشروعة، وتشغيل المصنع بكامل طاقته، والاتفاق على صرف المستحقات فى مواعيد محددة، مع رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك من خلال مكتب السادس من أكتوبر، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولى الشركة، وقد أسفرت المفاوضات عن إسترداد حقوق العمال بالشركة، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات وتفتيش العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وأفاد محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، أن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف مدير المديرية أنه جرى التفاوض من خلال مكتب السادس من أكتوبر وأسفرت الجهود عن: الاتفاق بين العاملين وإدارة الشركة على صرف مبلغ 1000 جنيه لجميع العاملين لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية عن شهري نوفمبر وديسمبر 2024، وصرف حافز الإنتاج الربع سنوي بنسبة 40 %، وصرف نصف شهر لجميع العاملين في الإسبوع الثالث من شهر نوفمبر، كما سيتم صرف 40 % من حافز الإنتاج الربع سنوي خلال شهر ديسمبر، وفي حالة تحقيق خطة المبيعات السنوية سيتم صرف شهر لجميع العاملين في يناير 2025 ، وحضر عمليات المفاوضة فيصل عمارة مدير منطقة الهرم، وخالد عيد مفتش مكتب أكتوبر، ورئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني عن الشركة.