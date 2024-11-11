شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 34 سفينة بميناء دمياط واستقبال 64834 طن بضائع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19071 طن تشمل : 1900 طن مولاس و 3700 طن كلينكر و 7671 طن يوريا و 5800 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64834 طن تشمل : 11870 طن حديد و 22980 طن قمح و 8000 طن سكر و 12000 طن خردة و 3195 طن زيت طعام و 5047 طن ابلاكاش و 1518 طن خشب زان و 671 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 224 طن .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 475 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 413 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3370 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138391 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 179053 طنًا .



كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5112 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و بنى سويف، و1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4986 حركة.