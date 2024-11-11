شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أكثر من 10 آلاف طبق بيض بسعر 150 جنيها اليوم بأحياء الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محافظة الجيزة، توزيع أكثر من 10 آلاف طبق بيض بسعر 150 جنيهًا، اليوم الإثنين، في عدد من قطاعات المحافظة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضحت المحافظة، أن أماكن التوزيع تشمل أحياء بولاق الدكرور وإمبابة وعدد من القطاعات الأخرى، ستعلن عنها تباعًا للتسهيل على المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأعلنت المحافظة، توزيع 2770 طبق بيض مائدة للمواطنين بسعر 150 جنيهًا للكرتونة، أمس الأحد، في عدد من المجمعات الاستهلاكية والمنافذ السلعية، كدفعة أولى، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والمجمعات الاستهلاكية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه جارٍ التنسيق مع المديريات والجهات المعنية وجمعيات المُجتمع المدني لتوفير كميات يوميه تغطي كافة قطاعات المحافظة في إطار تكليفات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أنه سيتم توفير وتوزيع بيض المائدة بالمعارض الثابتة والمنافذ السلعية التي تُقيمها المحافظة أو التابعة لمديرية التموين بكل حي ومركز ومدينة لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلها بالأسواق.