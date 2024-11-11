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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة

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القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافه إلى توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى .

 

وينشر "الخليج 365قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم13.5جنيها .

- البصل 15 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 23 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22.5جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
- الكوسة بـ 18 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .

- الليمون بـ 10 جنيهات.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- الموز البلدي بـ 28جنيها

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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