شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سلع غذائية داخل مخزن غير مرخص بغرض الاحتكار فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شنت إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية، حملة تفتيشية على الأسواق والمنشآت والمنافذ التموينية والمخابز، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين سواء في الأنشطة التموينية أو الأسواق الحرة، ومواجهة صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت مديرية تموين الجيزة، في بيان لها، إن الحملة أسفرت برئاسة مدير الإدارة صفية حسني، ورئيس الرقابة محمد بكر، عن ضبط تروسيكل محمل بجراكن زيت مجهول المصدر ودون فواتير، وبرميل طحينة مجهولة المصدر، و20 كيس معبأ زيت وطحينة، مشيرًا إلى أنه تم مصادرة المضبوطات لحين صدور قرار النيابة.

وأضافت أنه تم ضبط مخزن مواد غذائية دون ترخيص، ومصادرة 100 شيكارة سكر، و54 جوال دقيق فاخر، و140 شيكارة مكرونة، و100 شيكارة أرز دون فواتير، وتبين أن تاريخ الإنتاج لسنة 2025 بغرض احتكار السلع وتعطيش السوق، وعليه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة.

وتابعت أنه تم تحرير محضر جنحة لموزع بوتاجاز لبيعه الاسطوانة بسعر مخالف للسعر الرسمي، وعدد 2 محضر جنحة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، وعدد 2 محضر جنحة لعدم وجود رخصه لمزاولة النشاط، مشيرة إلى أنه تم المرور على محلات بيع اللحوم المجمدة للتأكد من سلامتها والتحقق من تاريخ الإنتاج والفواتير.