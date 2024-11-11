شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الوضع فى غزة كارثي بسبب تفشي الأمراض ونقص الغذاء والمأوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال مؤتمر صحفى اليوم بشان حالة الطوارئ الصحية فى إقليم شرق المتوسط، إن هناك سوء تغذية فى غزة، موضحا أن الغذاء أقل تنوعا، والناس لا يمكنهم شراء الغذاء الآن ولا يوجد تنوع فى شراء الأطعمة، وكل الناس يتحدثون عن الطعام ونقص الغذاء، مضيفا، إن نقص الغذاء والمأوى يجعل الأمر صعبا للغاية، وهو يقلقنا جميعا، ونحن على ظل كارثة انسانية فى ظل زيادة انتشار الأمراض بنسبة 25 %.

من جابنه، أكد الدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أننا نركز على التدخلات المنقذة للأرواح، والنظر الى شركاء آخرين ولعب أكثر من دور فى ظل تفشى أكثر للأمراض والتكيف على الصمود، والموارد غير كافية.

وكشف الدكتور شبل صحباني، ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان، خلال مؤتمر صحفى بشأن حالة الطوارىء الصحية، إن الخدمات الصحية غير متوافرة فى منطقة الجزيرة فى السودان، ولا يمكن الترصد والاستجابة للأوبئة فى الجزيرة نتيجة الصراع، وهناك زيادة فى حالات الكوليرا نتيجة الضغط على الخدمات الاساسية بما فيها الصرف الصحى وتوافر المياه النظيفة وجمع القمامة، مضيفا، إن منظمة الصحة العالمية قدمت مساعدات كثيرة ولكن هناك احتياجات كثيرة، مشيرا إلى أن هناك تفشى للدرن والملاريا.

وأوضح أن السودان وحده يعانى من نصف حالات الملاريا فى إقليم شرق المتوسط، و تحدث معدلات وفيات مرتفعة، واللقاح هو جزء من الكل، وهو يغطى نوع واحد فقط من الملاريا، وليس الأربع أنواع المعروفة للملاريا، موضحا إنه يجب مكافحة البعوض، وهناك انجازات كبيرة تتم رغم الصراع ومنها طرح اللقاح.