شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تستضيف غدا وفد التأمين الصحي الشامل لشرح إجراءات التعاقد مع العيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف النقابة العامة للأطباء، بمقر دار الحكمة غدا الثلاثاء، الموافق 12 نوفمبر 2024، الساعة 4 عصرا، وفدا من هيئة التأمين الصحي الشامل، في ندوة مفتوحة، لشرح إجراءات التعاقد مع الأطباء في المحافظات التي يشملها التأمين الصحي الشامل.

يشارك في اللقاء من هيئة التأمين الصحي الشامل، نائب رئيس الهيئة الدكتور إيهاب أبو عيش، والمدير التنفيذي للهيئة مي فريد، ورئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الدكتورة هبة عاطف، ومدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة الدكتور أحمد صيام.

يأتي هذا اللقاء استجابة لطلب العديد من الأطباء في المحافظات التي يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التعاقد مع الهيئة، لتقديم الخدمات جنبا إلى جنب مع هيئة الرعاية الصحية، ودمج العيادات الخاصة سواء ممارسين عموم، أو الأطباء المتخصصين والاستشاريين فى تلك المحافظات بالمنظومة.

وكانت قد شهدت النقابة العامة لقاء بناء على دعوة من النقيب العام للأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، وممثلى التأمين الصحى الشامل، استجابة لطلب العديد من الأطباء في المحافظات التي يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لبحث كيفية إدماج العيادات الخاصة للأطباء سواء ممارسين عموم، أو الأطباء المتخصصين والاستشاريين في تلك المحافظات، والتعاقد معهم ليكونوا مقدمين للخدمة الصحية، كمراكز الرعاية الأولية، وعيادات التأمين الصحي الشامل.