شكرا لقرائتكم خبر عن يربط بين 3 محافظات ويضم 66 عملا صناعيا.. شاهد محور "الزقازيق- السنبلاوين" والان مع تفاصيل الخبر

انتهت وزارة النقل من إنشاء محور "الزقازيق- السنبلاوين"، وتم تشغيله أمام الحركة المرورية، حيث يبلغ طوله 38 كم بعرض 25 مترا و3 حارات مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عملا صناعيا "24 كوبري و38 نفق و4 برابخ".



المحور يربط 3 محافظات

ويربط محور "الزقازيق- السنبلاوين" بين محافظات "الشرقية والدقهلية ودمياط" والطريق الدولي الساحلي، كما يساهم في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات والحد من الحوادث.



تشغيل المحور

وبدوره أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، على أهمية الطريق فى الربط بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولى الساحلى وكذلك مساهمته فى تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية .



محور الزقازويق

ويصل المحور بين محافظتي الشرقية والدقهلية في حوالي 30 دقيقة بعد أن كان يتطلب الأمر ما يقرب ساعة وأكثر من أجل السفر بين المحافظتين، حيث ساهم في تسهيل حركة النقل بين المحافظتين، وتقليل الحوادث الواقعة علي الطرق.



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