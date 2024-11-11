شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سلع مجهولة المصدر فى مخازن بأوسيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شنت إدارة تموين أوسيم، حملات رقابية وتموينية مكثفة على الأسواق، لضبطها والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة كل صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت مديرية تموين الجيزة، في بيان لها، إن الحملة أسفرت عن ضبط مخزن لتعبئة زيت الطعام، مشيرة إلى أنه تم تحرير محضر عدم وجود فواتير وعدم وجود ترخيص، سلع مجهولة المصدر، ومصادرة 25 جركن زيت طعام 18 كيلو، و3 جراكن طحينة فى 30 كيلو.

وأضافت أنه تم ضبط مخزن مواد غذائية، وتم تحرير محضر جنح لعدم وجود فواتير سلع مجهولة المصدر وعدم وجود اشتراطات صحية، مشيرة إلى أنه تم مصادرة 28 جركن زيت طعام في 18 كيلو، و30 صفيحة عسل في 20 كيلو.

وتابعت أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر جنح لمخبز افرنجي لعدم إعلانه عن الأسعار، ومحضر لمحل لحوم ودواجن لعدم إعلانه عن الأسعار، ومحضر شهادة صحية لسوبر ماركت، وشهادة صحية لمخبز افرنجي، وبالاشتراك مع إدارة التجارة الداخلية تم ضبط 24 جوال دقيق بلدى مدعم بقريه نكلا.



ضبط سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر في أوسيم