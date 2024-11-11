شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حسابات حلوان يناقش مشروعات البحث لطلاب المدارس التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان ، مناقشة لعدد من مشاريع البحث (الكابستون) لطلاب الصف الثالث الثانوى بمدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات وذلك فى إطار الدور المجتمعى للكلية، وقد أشاد بمستوى مشاريع الطلاب مؤكدا أنها علي درجة عالية من الابداع والدقه التقنية كما اثنى على اداء الطلاب المميز في العروض وعلى المستوى العلمي الرفيع الذي وصلوا اليه .

ونصح إمام طلاب المدراسه بالاتحاق بالجامعات التكنولوجية التي تقدم برامج مرتبطة بتكنووجيا إدارة المعلومات الصحية وبرنامج تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية والذكاء الاصطناعى وأمين سيبرانى وعلوم بيانات.

وتعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بدائل قوية للثانوية العامة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وهي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمصر وتتكون المناهج الدراسية بها من 3 محاور أساسية وهي العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي، وتشتمل على مسارات متعددة بعد التخرج، أولها الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والالتحاق بالمعاهد الفنية، والالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة، وتتميز الدراسة فى المدرسة أولها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، فضلاً عن فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.