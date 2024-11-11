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ضبط لحوم دون بيانات وزيت طعام مجهول المصدر فى إمبابة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 11:08 ص

أعلنت مديرية تموين الجيزة، شن حملة على عدد من الأسواق والمنشآت والمنافذ التموينية والمخابز بدائرة إمبابة، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين سواء في الأنشطة التموينية أو الأسواق الحرة، ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة. 

وقالت المديرية في بيان لها، إن الحملة أسفرت عن ضبط 500 كجم تقريبًا لحوم مفرومة ودواجن ومصنعات بدون بيانات أو فواتير، و500 كجم تقريبًا لحوم مستوردة بدون بيانات أو فواتير توضح مصدر اللحوم أو تواريخ الإنتاج والصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 9 جراكن زيت طعام مجهول المصدر بدون بيانات أو فواتير بإجمالي كمية قدرها 146 كجم من زيوت الطعام.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الإدارات التموينية وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف قطاعات المحافظة للتصدي لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة بـ السوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الانضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين.

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ضبط لحوم دون بيانات خلال حملة تموينية في إمبابة

 

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ضبط لحوم دون بيانات خلال حملة تموينية في إمبابة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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