شكرا لقرائتكم خبر عن انطلق اليوم.. اعرف جدول أعمال والبرنامج المواضيعي لـCOP29 بأذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات الدورة التاسعة والعشرون لـ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، المقرر عقده في باكو، أذربيجان، في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار " تضامناً من أجل عالم أخضر"، ويعتبر بمثابة فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل البرنامج المواضيعي اليومي:

• افتتاح مؤتمر المناخ COP29 في 11 نوفمبر

• قمة قادة العالم للعمل المناخي 12 نوفمبر

• قمة قادة العالم للعمل المناخي 13 نوفمبر

• 14 نوفمبر التمويل والاستثمار والتجارة

• 15 نوفمبر الطاقة / السلام والإغاثة والتعافي

• 16 نوفمبر العلوم والتكنولوجيا والابتكار / الرقمنة

• 17 نوفمبر يوم راحة ولا يوجد برمجة مواضيعية

• 18 نوفمبر رأس المال البشري / الأطفال والشباب / الصحة / التعليم

• 19 نوفمبر الغذاء والزراعة والمياه

• 20 نوفمبر التحضر / النقل / السياحة

• 21 نوفمبر الطبيعة والتنوع البيولوجي / الشعوب الأصلية / المساواة بين الجنسين / المحيطات والمناطق الساحلية

• 22 نوفمبر المفاوضات النهائية

وستركز هذه الدورة بالأساس على التمويل، حيث أن هناك حاجة إلى تريليونات الدولارات لكي تتمكن البلدان من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير وحماية الأرواح وسبل العيش من الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.

وسيكون المؤتمر أيضًا لحظة مهمة للدول لتقديم خطط عملها الوطنية المحدثة بشأن المناخ بموجب اتفاق باريس، والتي من المقرر أن تكون بحلول أوائل عام 2025، إذا نُفذت هذه الخطط بشكل صحيح، فإنها ستمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة وستتضاعف كخطط استثمارية تعزز أهداف التنمية المستدامة.

ويعقد مؤتمر الأطراف سنويًا، ويتم تناوب الرئاسة بين المناطق الخمس المعترف بها للأمم المتحدة.

وتم اختيار أذربيجان هذا العام لرئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، الذي سيقام في باكو، حيث تتمتع أذربيجان بسجل حافل في استضافة الأحداث الدولية واختارت ملعب باكو كمكان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.