شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تقييم شهر نوفمبر آخر اختبار قبل امتحان نهاية الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المديريات والإدارات التعليمية لعقد تقييم الشهر لصفوف النقل نهاية نوفمبر الجارى، حيث يستهدف صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا طلاب الشهادة الإعدادية، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن تقييم شهر نوفمبر آخر اختبار قبل امتحان نهاية الترم الأول والمقرر أن ينطلق يناير المقبل، مشددة على أن امتحان الشهر يعقد فيما درسه الطالب من مقررات دراسية أما امتحان نهاية الترم الأول يعقد في منهج الفصل الدراسى الأول بأكمله.

وحددت وزارة التربية والتعليم مواعيد إجازة نصف العام وأيضا موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024،2025، 11 يناير المقبل، فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى 2025 يوم 25 يناير 2025، وتكون إجازة نصف العام لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025 على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.



وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف أكد على أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوضح أنه في العام الدراسي 2024/2023، التحق 25 مليون و494 ألف و232 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، بينما بلغ عدد المعلمين 843 ألف و490 معلمًا، مع نسبة عجز 665 ألف معلم، أما عدد الفصول فقد بلغ 550 ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية 29 الف و698 مبنى.