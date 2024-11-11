شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسلم رئاسة مؤتمر الأطراف تغير المناخ COP29 إلى أذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الإمارات تسلم رئاسة مؤتمر الأطراف COP29 إلى أذربيجان.

وقال الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP28: إن مؤتمر كوب 29 في أذربيجان سيحقق نجاحا كبيرا بالتضامن والشراكة من أجل عالم أخضر، متابعا: "نواصل دعوتنا بضرورة تعزيز تمويل قضايا المناخ".

انطلقت منذ قليل، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 بالعاصمة الأذرية باكو.

وتحدثت منظمة الأمم المتحدة عن الهدف الرئيسي لانعقاد كوب 29 أن الأولوية القصوى للمفاوضين ستكون الاتفاق على هدف جديد لتمويل المناخ، وهو هدف يضمن أن كل بلد لديه الوسائل اللازمة لاتخاذ إجراءات مناخية أقوى بكثير، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء مجتمعات قادرة على الصمود.