شكرا لقرائتكم خبر عن 150 دولارا رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين بالخارج للعام الدراسى الجارى والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للعام الدراسي الجارى، 20242025 لجميع الطلاب المصريين المغتربين الدارسين للمناهج المصرية بنظام أبناؤنا في الخارج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تحديد رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج بمبلغ قدره 150 دولار أمريكي، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول برياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة سداد رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج من خلال المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج.