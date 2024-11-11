شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الرى: حريص على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لاستعراض ما تحقق من إنجازات وأعمال خلال الفترة الماضية سواء خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية (الموسم الصيفي) أو خلال الإعداد للموسم الشتوى 2024 .

وأكد سويلم حرصه على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة ، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان ، مع العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ، وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة وتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل .

واستعرض سويلم ما تحقق خلال الموسم الصيفى للعام الحالى والاعداد للموسم الشتوي ، حيث توجه بكل الشكر والتقدير للعاملين بالوزارة علي تنفيذ خطط الوزارة للموسمين الصيفي والشتوي وهو ما انعكس علي ضبط الاداء وتحقيق اهداف منظومة المياه في جميع أنحاء الجمهورية ، مشيدا بالأداء الميدانى المتميز لقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية وهو ما لمسه بالتواصل المباشر مع المنتفعين ، وكذا من خلال أعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

و وجه سويلم بمراعاة كافة معايير الشفافية في تحديد المستحقين لمكافأة التميز غير الإعتيادى مع إختيار العاملين المتميزين فقط لتحقيق العدالة ومكافأة المجتهد ، ومعاقبة المخالفين لذلك ، ومشيراً للمجهودات المبذولة فى مجال تحصيل مستحقات الوزارة للإستفادة من هذه المتحصلات في توفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادى لهم ، والعمل على تحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة للعاملين والتأمين على جميع العاملين بالوزارة ، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين بالوزارة ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى .