شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن مواعيد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول، حيث تبدأ من السبت الموافق 11 يناير 2025، كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج ( الفصل الدراسي الثاني ) بداية من يوم السبت الموافق 10 مايو 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2025 (الدور الثاني ) من المقرر أن تعقد يوم السبت 5 يوليو 2025 ، موضحة أنه تعقد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج وفق جداول امتحانات التي تصدرها إدارة ابناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الإلكترونية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفئات المسموح لها بدخول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2052 ، فتشمل جميع الصفوف الدراسية من المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال لغات ، والصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام وتعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 من فصل دراسي أول وفصل دراسي ثاني وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2024 / 2025 ، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال لغات وحتى الصف الثاني الثانوي العام

ويمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام ابناؤنا في الخارج والعكس، كما يمكن للطالب الغائب في امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام ابناؤنا في الخارج ، مع آداء الامتحان التكميلي للفصل الدراسً الأول والعكس

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