شكرا لقرائتكم خبر عن %30 من درجة المادة لامتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب المرحلة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024،2025، للصفين الأول والثانى الإعدادى مخصص لهم 30% من درجة المادة، مشيرة إلى أنه وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى سوف تنطلق اختبارات الترم الأول في يناير المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن توزيع درجات الطلاب في المرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثانى الإعدادى، تشمل امتحان الفصل الدراسي الواحد بواقع 30%، واختبار شهرى بواقع 15%، واختبار شهرى نوفمبر بإجمالى 15%، والسلوك والمواظبة 10%، وكراس الواجب 10%، والاختبارات الأسبوعية 20%، على أن يحسب الدرجات بإجمالى 100 درجة للمادة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف أكد على أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوضح أنه في العام الدراسي 2024/2023، التحق 25 مليون و494 ألف و232 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، بينما بلغ عدد المعلمين 843 ألف و490 معلمًا، مع نسبة عجز 665 ألف معلم، أما عدد الفصول فقد بلغ 550 ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية 29 ألفا و698 مبنى.