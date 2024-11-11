شكرا لقرائتكم خبر عن خوف واكتئاب.. استطلاع: أكثر من نصف الطلاب الإسرائيليين طلبوا مساعدة نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية نتائج استطلاع للرأى أجراه "تجمع المنظمات من أجل الصحة النفسية الجماهيرية" فى أوساط الطلاب فى إسرائيل حول أثر الحرب عليهم:

وكشف الاستطلاع، عن أن 64٪؜ من الطلاب توجهوا لطلب مساعدة نفسية، 61٪؜ منهم ينتظرون نصف سنة، و12٪ لأكثر من سنة قبل الحصول على المساعدة.

وأكد الاستطلاع أن 76٪؜ من الذين خضعوا للعلاج أشاروا إلى ان السبب الطلب للتجنيد والإخلاء المستمر بسبب الصافرات وقرابة عائلية للمصابين والقتلى، مشيرا إلى أن 63٪؜ يفكرون في ترك الدراسة، و10٪؜ تركوا الدراسة بالفعل.

ووفقا للاستطلاع فإن أهم المشكلات التي عانى منها المستطلعة آراؤهم: خوف، عدم تركيز، احباط واكتئاب.