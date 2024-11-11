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شكرا لقرائتكم خبر عن %84 من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه.
وأيد 84 % من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه.
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