شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان بشعار تضامنا من أجل عالم أخضر والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق اليوم الإثنين، فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، المقرر عقده في باكو، أذربيجان، في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "تضامناً من أجل عالم أخضر"، ويعتبر بمثابة فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.

ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية المتطرفة على الناس في جميع أنحاء العالم، ستجمع الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة للقضية الحاسمة في عصرنا.

وستركز هذه الدورة بالأساس على التمويل، حيث إن هناك حاجة إلى تريليونات الدولارات لكي تتمكن البلدان من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير وحماية الأرواح وسبل العيش من الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.

وسيكون المؤتمر أيضًا لحظة مهمة للدول لتقديم خطط عملها الوطنية المحدثة بشأن المناخ بموجب اتفاق باريس، والتي من المقرر أن تكون بحلول أوائل عام 2025، إذا نُفذت هذه الخطط بشكل صحيح، فإنها ستمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة وستتضاعف كخطط استثمارية تعزز أهداف التنمية المستدامة.

ويعقد مؤتمر الأطراف سنويًا، ويتم تناوب الرئاسة بين المناطق الخمس المعترف بها للأمم المتحدة.

وتم اختيار أذربيجان هذا العام لرئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، الذي سيقام في باكو، حيث تتمتع أذربيجان بسجل حافل في استضافة الأحداث الدولية واختارت ملعب باكو كمكان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.

ومن أجل تقديم عملية شفافة ونزيهة وشاملة، وضعت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين خطة تعتمد على ركيزتين متضافرتين لتعزيز الطموح وتمكين العمل.

ومع تزايد التكاليف البشرية والاقتصادية المترتبة على تأثيرات المناخ في كل بلد، فإن كل مؤتمر من مؤتمرات الأطراف يمثل لحظة عالمية حيوية لابد وأن تحقق تقدماً كبيراً.