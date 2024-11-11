شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: توجه بإسرائيل للموافقة على تسوية الحرب فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الإذاعة الإسرائيلية ان المجلس الأمنى الوزارى المصغر أنهى اجتماعه بالموافقة على المنحى المعروض لتسوية الحرب فى لبنان.

قالت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأحد، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، صادق على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان.

بدورها نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن مسؤولون في الجيش اعتقادهم بأنه ما زال مبكرا إعادة سكان البلدات الحدودية إلى منازلهم.

وقال المسؤولون، إن هناك إجماع إسرائيلي أمريكي على أن الإنجاز في جبهة لبنان وصل حده الأقصى ويجب استغلاله سياسيا.

يأتي هذا في وقت نشر تقارير عبرية، تتحدث عن تقدم كبير في المفاوضات بشأن التسوية بلبنان.