شكرا لقرائتكم خبر عن التحويلات المرورية بعد غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى للقادم تجاه المنيب والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن التحويلات المرورية أمام قائدي السيارات، بعد إعلان محافظة الجيزة قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلى لطريق مصر أسوان الزراعى الغربى بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب، لمدة شهر.

أوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلة المرورية التالية، بعد غلق الطريق:

- حركة المركبات القادمة من الصعيد وترغب باستكمال السير اتجاه مناطق المنيب، يتم الدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدثة بعرض 4 حارات مرورية، واستكمال السير بمسار التحويلة، ثم العودة إلى الطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وأرجعت المحافظة، سبب غلق الطريق، إلى تنفيذ أعمال مشروع محور 3 يوليو امتداد حسب الله الكفراوى والقيام بأعمال تركيب الكمر الخاص بالمحور أعلى طريق مصر أسوان الزراعى الغربي بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب.