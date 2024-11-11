شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الإبلاغ عن التجار حال البيع بأزيد من السعر المعلن.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح جهاز حماية المستهلك للمواطنين خدمة من خلال الخط الساخن للجهاز " 19588" لتلقى الشكاوى الخاصة بالبيع بأزيد من السعر المعلن، كما يكثف جهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو محاولة احتكار السلع أو منع التداول عن المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه جهاز حماية المستهلك بعض النصائح للمواطنين عند الشراء عبر الإنترنت، مؤكدا على ضرورة تعامل المستهلكين مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية و التسوق عبر موقع آمن يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.