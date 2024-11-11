شكرا لقرائتكم خبر عن 41 شهيدا و31 مصابا فى غارات إسرائيلية على عدة مناطق فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 41 شخصا وإصابة 31 آخرين فى غارات إسرائيلية على بلدات بجبل لبنان ومنطقتى الجنوب والبقاع، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلتها لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشيرة إلى 3189 شهيدا و14 ألفا و78 مصابا.

وأعلنت الصحة اللبنانية، أن 53 شهيدا و99 جريحا، كانوا ضحايا للهجمات الإسرائيلية على لبنان، أمس السبت فقط.

وأفادت الصحة اللبنانية، في بيان بأن "حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة علمات ارتفعت إلى 23 شهيدا، بينهم 7 أطفال".

وأضافت أن "الحصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع نظرا لانتشار أشلاء الضحايا في المكان".

كما ارتفع عدد ضحايا قصف الاحتلال، اليوم الأحد، على بلدة علمات قضاء جبيل بجبل لبنان (وسط) إلى 23 شهيدا، بينهم 7 أطفال.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "الغارة الإسرائيلية على علمات استهدفت منزلا، وهناك إصابات تعمل عناصر الدفاع المدني على نقلها إلى مستشفيات جبيل وكسروان".