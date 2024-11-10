شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توزع 2770 طبق بيض بسعر 150 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الأحد، انتظام توفير بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ السلعية بسعر 150 جنيهًا للكرتونة.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم التنسيق مع مديرية التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير وتوزيع 2770 طبق بيض مائدة للمواطنين اليوم كدفعة أولى، على أن يتم توفيرها بشكل يومي والإعلان عن مواقع وأماكن بيعها للمواطنين للتسهيل عليهم.

ولفت إلى أنه جارٍ التنسيق مع المديريات والجهات المعنية وجمعيات المُجتمع المدني لتوفير كميات يوميه تغطي كل قطاعات المحافظة، في إطار تكليفات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه سيتم توفير وتوزيع بيض المائدة بالمعارض الثابتة والمنافذ السلعية التي تُقيمها المحافظة أو التابعة لمديرية التموين بكل حي و مركز ومدينة لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مُخفضة أقل من مثيلها بالأسواق.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جُهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لجميع مواطنيها بمُختلف المراكز والمُدن والأحياء.